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МИД: позиция России по Договору о нераспространении ядерного оружия неизменна

Россия видит попытки поставить под вопрос значимость Договора о нераспространении ядерного оружия, но работает над тем, чтобы этот договор продолжал выполнять свою важную роль.

МИД озвучил позицию РФ по Договору о нераспространении ядерного оружия
© РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы работаем над тем, чтобы договор продолжал выполнять свою роль несущей конструкции в сфере нераспространения и важного элемента остающихся пока звеньев системы контроля над вооружениями. В нашей позиции нет изменений», — цитирует его ТАСС.

Ранее профильный комитет Госдумы подготовил проект закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ.