МИД озвучил позицию РФ по Договору о нераспространении ядерного оружия

МИД: позиция России по Договору о нераспространении ядерного оружия неизменна
Россия видит попытки поставить под вопрос значимость Договора о нераспространении ядерного оружия, но работает над тем, чтобы этот договор продолжал выполнять свою важную роль.
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Мы работаем над тем, чтобы договор продолжал выполнять свою роль несущей конструкции в сфере нераспространения и важного элемента остающихся пока звеньев системы контроля над вооружениями. В нашей позиции нет изменений», — цитирует его ТАСС.
Ранее профильный комитет Госдумы подготовил проект закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ.