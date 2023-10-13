Небензя считает, что украинское контраступление можно считать законченным

Российские войска перешли к активным боевым действиям по всему фронту, и украинское контрнаступление можно считать завершенным. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя .

"Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже считать законченным", - сказал он на созванном по инициативе России заседании по западным поставкам вооружений Киеву.