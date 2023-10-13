Рябков назвал отзыв ратификации ДВЗЯИ Россией сигналом для американцев

"Мы отзовем, я думаю, в итоге ратификацию после принятия соответствующего ожидаемого решения Государственной думы, но мы не отзываем нашу подпись под договором. Мы будем продолжать действовать в его рамках, так, как это делают на протяжении 23 лет США. Я не хочу вдаваться в спекуляции, что может происходить потом, дальше, на нынешнем отрезке просто паритетность политико-юридическая с США будет восстановлена, - сказал он. - Я думаю, это само по себе значимый сигнал американцам и всем остальным, что, если они реально хотят, чтобы договор укреплялся и приближался момент его официального вступления в силу, они должны, прежде всего, озаботиться своей собственной позицией и найти способы, каким образом продвинуться к его ратификации американским сенаторам".