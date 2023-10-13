Рябков назвал отзыв ратификации ДВЗЯИ Россией сигналом для американцев
Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россией является сигналом для США. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы отзовем, я думаю, в итоге ратификацию после принятия соответствующего ожидаемого решения Государственной думы, но мы не отзываем нашу подпись под договором. Мы будем продолжать действовать в его рамках, так, как это делают на протяжении 23 лет США. Я не хочу вдаваться в спекуляции, что может происходить потом, дальше, на нынешнем отрезке просто паритетность политико-юридическая с США будет восстановлена, - сказал он. - Я думаю, это само по себе значимый сигнал американцам и всем остальным, что, если они реально хотят, чтобы договор укреплялся и приближался момент его официального вступления в силу, они должны, прежде всего, озаботиться своей собственной позицией и найти способы, каким образом продвинуться к его ратификации американским сенаторам".
В понедельник Совет Думы по предложению спикера палаты Вячеслава Володина поручил думскому комитету по международным делам совместно с Министерством иностранных дел РФ проработать вопрос об отзыве ратификации договора.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. Соответствующий вопрос - за Госдумой, подчеркнул глава государства. Как отмечал Володин, решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам РФ и "будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор".