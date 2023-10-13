Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток
Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в том, что происходит утечка оружия с Украины на Ближний Восток. Соответствующее мнение он высказал на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает «РИА Новости».
«Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен, он очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать. Продают все, что можно продать», — ответил Путин на вопрос одного из журналистов.
По его словам, у РФ есть данные о таких сделках, в том числе с поставками на Ближний Восток, но он выразил сомнение, что это «делается на уровне руководства Украины».