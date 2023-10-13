В Кремле отреагировали на отсутствие Пашиняна на саммите в Бишкеке

«У него свои причины на это. Мы с уважением к этому относимся. Но это не значит, что мы прекращаем наши контакты. Мы продолжаем диалог. Армения была, есть и будет нашим союзником, нашим соседом и страной, с которой нас объединяет общая история и общее будущее. Хотя бы потому, что у нас все-таки живет армян больше, чем в самой Армении. Это важно всегда помнить», — добавил пресс-секретарь российского лидера.