Путин оценил нынешнюю политику Китая

Нынешняя внешняя политика Китая, в том числе реализуемая в проекте "Один пояс - один путь", построена на поиске компромиссов. Именно это отличает ее от действий стран "с тяжелым колониальным наследием", заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
Российский лидер обратил внимание, что Пекин старается найти такие проекты и способы достижения общих целей, которые приемлемы для всех.
"Это для сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина является особенностью в выстраивании отношений с другими. Никто никому ничего не навязывает, не заставляет. Только предоставляет возможность", - подчеркнул Путин.
Президент РФ обратил внимание, что, если возникают какие-то сложности, "ищутся компромиссы".
"И всегда находятся. Это, на мой взгляд, то, что отличает предложенный председателем Китая проект "Один пояс - один путь" от многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием", - указал он.