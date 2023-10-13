Судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от того, как он себя вел, — нарушал закон или только морально-этические нормы. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин

Как писала «Парламентская газета», ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в России не ждут тех, кто, желая победы Киева, уехал из страны и радуется ударам по территории страны. В этой связи политик выразил уверенность, что в случае возвращения такого релоканта в Россию «Магадан ему обеспечен».