Путин назвал Россию свободной страной

Россия является свободной страной, никаких ограничений на перемещения нет. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств СНГ, говоря о возвращении уехавших сограждан. Его слова в пятницу, 13 октября, приводит ТАСС.

Судьба каждого возвращающегося зависит от того, как он себя вел — нарушал закон или только морально-этические нормы, отметил глава государства.