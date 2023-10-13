Путин назвал Россию свободной страной
Россия является свободной страной, никаких ограничений на перемещения нет. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств СНГ, говоря о возвращении уехавших сограждан. Его слова в пятницу, 13 октября, приводит ТАСС.
Судьба каждого возвращающегося зависит от того, как он себя вел — нарушал закон или только морально-этические нормы, отметил глава государства.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить брать релокантов на государственную службу. Он выразил уверенность в том, что нужно определять основания, по которым человек покинул свою Россию, политический мотив таких действий.
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