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Путин прокомментировал уровень отношений с Грузией

Отношения России и Грузии сейчас ровные. Такое заявление на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию сделал президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».

Путин прокомментировал уровень отношений с Грузией
© РИА Новости

«В Грузии отношения у нас сейчас так ровные. У них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями», — сказал он.

По словам Путина, в рамках «добрососедских отношений у Грузии гораздо больше, как минимум, экономических выгод, чем вне их».

Напомним, что 12 октября Путин направился с визитом в Бишкек. Это стало его первой зарубежной поездкой в 2023 году.

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