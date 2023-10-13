Путин прокомментировал уровень отношений с Грузией
Отношения России и Грузии сейчас ровные. Такое заявление на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию сделал президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».
«В Грузии отношения у нас сейчас так ровные. У них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями», — сказал он.
По словам Путина, в рамках «добрососедских отношений у Грузии гораздо больше, как минимум, экономических выгод, чем вне их».
Напомним, что 12 октября Путин направился с визитом в Бишкек. Это стало его первой зарубежной поездкой в 2023 году.
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