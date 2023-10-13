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Песков объяснил флаг Украины на знаке у президента Узбекистана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил наличие флага Украины на почетном знаке СНГ. Этот знак вручили президенту республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву. Об этом Дмитрий Песков сообщил в разговоре с журналистами.

«Де-юре Украина является членом содружества», — передает корреспондент URA.RU слова Пескова.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна настроена на активную работу в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Она будет направлена на развитие всестороннего сотрудничества с Содружеством, которое будет основано на принципах равноправия, взаимопонимания, доверия и добрососедства.