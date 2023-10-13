Песков объяснил флаг Украины на знаке у президента Узбекистана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил наличие флага Украины на почетном знаке СНГ. Этот знак вручили президенту республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву . Об этом Дмитрий Песков сообщил в разговоре с журналистами.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна настроена на активную работу в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Она будет направлена на развитие всестороннего сотрудничества с Содружеством, которое будет основано на принципах равноправия, взаимопонимания, доверия и добрососедства.