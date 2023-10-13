Песков заявил, что де-юре Украина является членом СНГ
Украина не выходила из Содружества Независимых Государств (СНГ), а потому формально является его членом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как передает ТАСС слова представителя Кремля, республика де-юре не прекращала членство в Содружестве, «она не выходила из СНГ».
Между тем Дмитрий Песков отметил, что Молдавия «переняла на себя бациллу Украины» по «номинальному членству» в СНГ. Ранее в Кишиневе приняли решение о денонсации подписанных в рамках СНГ соглашений о технических барьерах в зоне свободной торговли и о защите прав потребителей, об обеспечении пограничных войск государств — членов СНГ вооружением и военной техникой и «О порядке использования радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости важнейших радиоэлектронных средств в интересах безопасности СНГ».