Песков назвал «логичное» место для переговоров Баку и Еревана
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Россию логичным местом для переговоров Армении и Азербайджана. Ранее о готовности Москвы предоставить площадку для диалога Баку и Еревана заявил президент России Владимир Путин. Песков подчеркнул, что конечный выбор локации останется за сторонами конфликта.
Вы слышали слова президента, мы готовы предоставить свою площадку. <...> Москва по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Конечно, было бы логично, если это было все на российской площадке так или иначе. Но выбор конечно же за Баку и Ереваном, — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана. По его словам, для начала диалог может пройти на министерском уровне, с дальнейшей выработкой мирного плана.