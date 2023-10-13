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Песков назвал «логичное» место для переговоров Баку и Еревана

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Россию логичным местом для переговоров Армении и Азербайджана. Ранее о готовности Москвы предоставить площадку для диалога Баку и Еревана заявил президент России Владимир Путин. Песков подчеркнул, что конечный выбор локации останется за сторонами конфликта.

Песков назвал «логичное» место для переговоров Баку и Еревана
© РИА Новости

Вы слышали слова президента, мы готовы предоставить свою площадку. <...> Москва по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Конечно, было бы логично, если это было все на российской площадке так или иначе. Но выбор конечно же за Баку и Ереваном, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана. По его словам, для начала диалог может пройти на министерском уровне, с дальнейшей выработкой мирного плана.