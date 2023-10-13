Песков назвал «логичное» место для переговоров Баку и Еревана

Вы слышали слова президента, мы готовы предоставить свою площадку. <...> Москва по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Конечно, было бы логично, если это было все на российской площадке так или иначе. Но выбор конечно же за Баку и Ереваном, — сказал пресс-секретарь российского лидера.