Песков заявил, что встреча с секретарем ОДВЗЯИ это не «уровень президента»

Встреча с секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом непрезидентского уровня, вероятно, есть соответствующие контакты по линии МИД. Так пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал запрос Флойда на встречу с Владимиром Путиным.

Ранее, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», 5 октября, Путин заявил, что Россия со своей стороны может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, поскольку США его так и не ратифицировали, однако решение этого вопроса остается за Госдумой. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, сообщил, что данная тема будет поднята на ближайшем заседании Совета Думы.