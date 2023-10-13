Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Орбана в Китае
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует отдельной встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Китае. Об этом сообщает ТАСС.
В Кремле ранее сообщили, что на следующей неделе Путин посетит Китай и примет участие в форуме «Один пояс — один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября.
Форум также посетит Орбан, сообщалось, что он выступит на мероприятии и проведет переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. В пресс-службе Орбана не стали отвечать на вопрос журналистов, планируются ли переговоры венгерского премьера с Путиным.
Песков заявил, что двусторонняя встреча Путина и Орбана пока не планировалась, но на форуме все участники будут общаться.
«Они все будут в одном мероприятии принимать участие, поэтому на полях так или иначе все участники будут общаться», - сказал пресс-секретарь президента.