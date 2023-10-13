Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Орбана в Китае

В Кремле ранее сообщили, что на следующей неделе Путин посетит Китай и примет участие в форуме «Один пояс — один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября.

Форум также посетит Орбан, сообщалось, что он выступит на мероприятии и проведет переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. В пресс-службе Орбана не стали отвечать на вопрос журналистов, планируются ли переговоры венгерского премьера с Путиным.

Песков заявил, что двусторонняя встреча Путина и Орбана пока не планировалась, но на форуме все участники будут общаться.