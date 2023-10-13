Лукашенко предупредил глав стран СНГ о непростых временах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам СНГ предстоит пережить непростые времена из-за геополитической обстановки. Как сообщает близкий к пресс-службе лидера страны Telegram-канал «Пул Первого», об этом Лукашенко сказал во время выступления на саммите СНГ в Бишкеке.
«Мы и россияне поняли очень серьезно, где мы находимся. И особенно мы, белорусы. Все на разрыв… Здесь присутствуют центральноазиатские республики, наш легендарный представитель кавказской республики. Должен сказать, вас ждут непростые времена. Как и нас с россиянами», — сказал белорусский президент.
Лукашенко отметил, что с одной стороны — «большой брат» в лице России, которая старается помочь странам СНГ, а с другой — «американцы, Запад». Он призвал лидеров стран Содружества не забывать, что «счастье здесь», внутри союза.
«Вот за этим столом главы государств, которые могут осчастливить наши народы, если мы решим некоторые вопросы, которые не удавалось долгое время решить», — добавил президент Белоруссии.
На саммите Лукашенко также отметил, что следует стремиться сохранить уникальные форматы единства в рамках СНГ. По его мнению, нельзя допустить внутреннего раскола и присоединения к идеологам и проводникам санкционного давления.