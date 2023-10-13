Лукашенко предупредил глав стран СНГ о непростых временах

«Мы и россияне поняли очень серьезно, где мы находимся. И особенно мы, белорусы. Все на разрыв… Здесь присутствуют центральноазиатские республики, наш легендарный представитель кавказской республики. Должен сказать, вас ждут непростые времена. Как и нас с россиянами», — сказал белорусский президент.