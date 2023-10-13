В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) внесен в Госдуму. Об этом сообщил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Его соавторами выступили практически все депутаты Государственной думы. График рассмотрения проекта закона будет утвержден на заседании Совета Думы 16 октября. Будем предлагать провести первое чтение во вторник, 17 октября", - сказал парламентарий.

Законопроектом (имеется в распоряжении ТАСС) предлагается отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение именно о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Также парламентарии предлагают изменить название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". Документ должен вступить в силу с момента его опубликования.

В понедельник Совет Думы по предложению спикера палаты Вячеслава Володина поручил думскому комитету по международным делам совместно с Министерством иностранных дел РФ проработать вопрос об отзыве ратификации договора.