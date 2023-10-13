Путин детально обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин детально обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе. Его цитирует РИА Новости.

По словам российского главы, свежим примером активности Запада в далеком от него, но близком к России регионе, является ситуация в карабахском кризисе.

«Мы вчера детально обсуждали с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — сообщил Путин.

Президент России провел встречу с Алиевым 12 октября. Сообщалось, что политики планировали обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг Карабаха и находящихся там миротворцев. Кроме того, они были намерены затронуть вопрос возвращения карабахских армян в места их проживания.