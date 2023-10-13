Речь Путина на саммите СНГ в Бишкеке: главное

Президент России Владимир Путин выступил на саммите СНГ в узком составе в Бишкеке. Глава государства затронул тему событий в Израиле и Нагорном Карабахе, а также пообещал рассказать главам стран Содружества о ходе спецоперации «с глазу на глаз». Главное из его речи — в материале «Рамблера».

Путин об Израиле и помощи в урегулировании конфликта

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Президент назвал ситуацию в Израиле масштабной трагедией, которая стала итогом провальной политики США. Как сообщает РИА Новости, он напомнил, что ближневосточный квартет международных посредников не использовался.

«Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН», — подчеркнул Путин.

Путин добавил, что Израиль был атакован и имеет право защищаться. При этом наземная операция в секторе Газа, в том числе использование тяжелой техники в жилых районах, чреваты последствиями для всех сторон, подчеркнул президент.

«Потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы. Сейчас главное — все-таки остановить кровопролитие», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия готова выступить посредником для урегулирования палестино-израильского конфликта.

О ситуации в Нагорном Карабахе

Путин сказал, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе. Как сообщает РИА Новости, он напомнил, что все это время велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

Президент добавил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана, для начала на министерском уровне, с дальнейшей выработкой мирного плана.

Об Украине и спецоперации

Президент также затронул тему российской спецоперации. Как сообщает РИА Новости, он напомнил, что кризис начался еще в 2014 году, когда на Украине начался переворот, а на юго-востоке страны — боевые действия.

«Наша специальная военная операция — это не начало войны, а попытка ее прекратить», — подчеркнул Путин.