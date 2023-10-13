Путин призвал создать независимую Палестину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения мира на Ближнем Востоке должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту, но вопрос необходимо решать мирными средствами.

Также российский президент заявил, что наземная операция в секторе Газа, привела бы к серьезным последствиям для всех сторон. Он подчеркнул, что жертвы среди мирного населения в таком случае были бы неприемлемыми.

«Там же почти два миллиона человек живет. Сейчас главное - остановить кровопролитие, более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия готова к координации «со всеми конструктивно настроенными партнерами».

Ранее Путин уже заявлял, что для разрешения конфликта Израиля и Палестины необходимо реализовать решения Совбеза ООН о создании независимого Палестинского государства и мирном сосуществовании двух стран.