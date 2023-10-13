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Путин заявил о давлении Запада на всех партнеров России

Лидеры стран СНГ в своей работе руководствуются именно национальными интересами, хотя Запад пытается давить на всех партнеров Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.

Путин заявил о давлении Запада на всех партнеров России
© РИА Новости

"Мы прекрасно понимаем, чего здесь греха таить, это касается не только СНГ, это касается всех партнеров России: на всех пытаются подавить, если не сказать - напугать, запугать, покомандовать кем-то. Но лидеры стран СНГ, мы это прекрасно понимаем, - все-таки люди, которые прежде всего руководствуются национальными интересами", - подчеркнул он.