Путин заявил о давлении Запада на всех партнеров России
Лидеры стран СНГ в своей работе руководствуются именно национальными интересами, хотя Запад пытается давить на всех партнеров Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.
"Мы прекрасно понимаем, чего здесь греха таить, это касается не только СНГ, это касается всех партнеров России: на всех пытаются подавить, если не сказать - напугать, запугать, покомандовать кем-то. Но лидеры стран СНГ, мы это прекрасно понимаем, - все-таки люди, которые прежде всего руководствуются национальными интересами", - подчеркнул он.