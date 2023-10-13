Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект бюджета

На заседании 13 октября Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Приоритеты бюджета на трехлетку — обороноспособность страны, поддержка участников СВО, их семей, обеспечение всех социальных обязательств, поддержка базовых отраслей промышленности. Продолжат поддерживать малое и среднее предпринимательство, также не оставят без внимания наиболее уязвимые категории граждан и отрасли экономики.

Расходы на государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2024 году составят 143 миллиарда, в 2025 году — 67 миллиарда, в 2026 году — 62 миллиарда рублей. Снижение в 2025 году связано с завершением в 2024 году национальных проектов. К следующему бюджетному циклу подготовят обновленные цели, задачи и проекты.