Путин заявил, что Украина никогда полноценно не участвовала в СНГ

Украина с момента создания Содружества Независимых Государств никогда полноценно не участвовала в работе организации, заявил Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета глав государств-участников объединения в Киргизии.

Глава государства заметил также, что некоторые страны лишь числятся в составе СНГ, но не работают в нем, хотя оно до сих пор остается эффективным инструментом сотрудничества. При этом российский лидер обратил внимание на то, что в настоящее время взаимодействие в рамках объединения складывается на фоне сложной геополитической обстановки.

«Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле в полном формате так и не присоединилась. Украина же не ратифицировала эти документы, не было ратификации…Она изначально, по сути дела, уклонилась от полномасштабного сотрудничества», — цитирует ТАСС Путина.

Также Президент подчеркнул, что сегодня свою идентичность утрачивает и Молдавия, политические элиты которой считают себя румынами.