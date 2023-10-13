Гладков: пять украинских БПЛА атаковали Белгородскую область за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область за минувшие сутки.

«В селе Стрелецкое сбит беспилотный летательный аппарат противника. В Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство», — написал он.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Гладков также указал, что 12 октября украинский беспилотник самолетного типа был сбит в Грайворонском городском округе. В Краснояружском районе на окраине села Теребрено также сбит БПЛА противника.

Поздним вечером 12 октября Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском городском округе.