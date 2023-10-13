Путин рассказал о решении проблем безопасности с Таджикистаном

Россия и Таджикистан совместно и по плану решают вопросы безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой Эмомали Рахмоном, передает РИА Новости.

«Все у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются», — сказал российский лидер.

По его словам, главы государств должны были встретиться, чтобы констатировать успешное сотрудничество. Путин также поздравил Рахмона с прошедшим днем рождения.