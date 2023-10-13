Кабмин внес в Госдуму протокол о расширении возможности поставок нефтепродуктов в Армению
Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами РФ и Армении о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения.
Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Протокол был подписан 1 июня 2023 года в Москве. Он предусматривает замену возможности поставок нефтяного гудрона поставками нефтяного битума без взимания вывозной таможенной пошлины.