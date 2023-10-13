Путин заявил Рахмону, что между Душанбе и Москвой все идет по плану

Президент РФ Владимир Путин провел встречу президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в Бишкеке, на полях саммита СНГ.

"Салам алейкум", - приветствовал Рахмон Путина. "Алейкум салам", - ответил российский лидер.

Путин в начале встречи отметил, что в отношениях России и Таджикистана все развивается так, как и планировалось.

"Коллеги работают, правительства работают, по линии безопасности вопросы решаются", - сказал глава российского государства.

Он также с улыбкой добавил: "Остается только констатировать, что все идет по плану".

Кроме того, Путин еще раз поздравил Рахмона с прошедшим Днем рождения. Беседа традиционно продолжилась в закрытом формате.