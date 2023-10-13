Путин заявил Рахмону, что между Душанбе и Москвой все идет по плану
Президент РФ Владимир Путин провел встречу президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в Бишкеке, на полях саммита СНГ.
"Салам алейкум", - приветствовал Рахмон Путина. "Алейкум салам", - ответил российский лидер.
Путин в начале встречи отметил, что в отношениях России и Таджикистана все развивается так, как и планировалось.
"Коллеги работают, правительства работают, по линии безопасности вопросы решаются", - сказал глава российского государства.
Он также с улыбкой добавил: "Остается только констатировать, что все идет по плану".
Кроме того, Путин еще раз поздравил Рахмона с прошедшим Днем рождения. Беседа традиционно продолжилась в закрытом формате.
Ранее в Кремле сообщали, что лидеры будут обсуждать вопросы, касающиеся функционирования в республике российской военной базы, а также развитие двусторонних отношений в различных областях. Кроме того, ожидается, что Путин и Рахмон затронут вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном.