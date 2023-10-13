Путин дал российский паспорт осужденному за участие в СВО гражданину Киргизии

Президент России Владимир Путин дал российский паспорт участнику специальной военной операции (СВО) из Киргизии, которого ранее осудили на родине. Об этом Свердловской области Татьяну Мерзлякову.

Мужчине грозило десять лет тюрьмы. Мерзлякова уточнила, что участник СВО находился в центре временного содержания, вступило в силу решение о его выдворении. Друзья и сослуживцы решили бороться за справедливость, добавила омбудсмен.

«В итоге дошли до президента Путина: накануне он подписал указ о приеме в российское гражданство», — сказала она.

Мерзлякова рассказала, что получивший паспорт мужчина долечивается в госпитале и готовится вновь отправиться на фронт.

Ранее гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек, которого на родине осудили на десять лет колонии за участие в СВО, попросил гражданство России. В конце августа Верховный суд Киргизии отменил приговор, его дело было перенаправлено в районный суд Бишкека для нового рассмотрения в ином составе.