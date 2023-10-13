Антонов рассказал о дисбалансах на сырьевых площадках от санкций США

Американские власти санкциями против Москвы провоцируют дисбалансы на сырьевых площадках, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова.

Он указал на хрупкое положение дел в глобальном хозяйстве. При этом сознательное провоцирование США новых дисбалансов на сырьевых площадках «вызывает только недоумение».

По словам дипломата, очередной санкционный выпад не удивляет. Он назвал это «маниакальным стремлением», с которым Вашингтон пытается наказать Россию. В результате этого разрушаются «выстраиваемые годами правила и принципы многосторонней торговли».

Антонов считает, что «лозунги о свободном рынке для Вашингтона - пустой звук». Они используются американскими властями для продвижения интересов своего бизнеса.

«Навязывания партнерам невыгодных коммерческих условий и выкачивания ресурсов из развивающихся стран», — добавил посол.

Он посетовал также на то, что оказывается давление на дружественные России страны.