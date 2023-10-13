Захарова рассказала, к чему приведут действия США в Израиле

По словам дипломата, «разгребать будут все остальные». Захарова вспомнила финансовый кризис 2008 года, вызванный коллапсом рынка недвижимости в Соединенных Штатах. По ее словам, мировая экономика рушилась не один месяц после этого, «спасать планету» предстояло специально созданной для этого «Двадцатке».