Захарова рассказала, к чему приведут действия США в Израиле
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отсутствие у Вашингтона планов отправлять собственных военных в Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, «разгребать будут все остальные». Захарова вспомнила финансовый кризис 2008 года, вызванный коллапсом рынка недвижимости в Соединенных Штатах. По ее словам, мировая экономика рушилась не один месяц после этого, «спасать планету» предстояло специально созданной для этого «Двадцатке».
«Исключительные наделают делов в "прекрасном саду", а "джунглям" мучиться от зловония и убирать за цивилизованными», — отметила представитель ведомства.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в американском совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что американские власти не имеют планов воевать на стороне Израиля, который также этого не хочет.