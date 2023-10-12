Вице-спикер Совбеза указал на деградацию ПАСЕ

«ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа. Еще хоть у кого-нибудь остались вопросы, почему мы не в ПАСЕ? Если раньше эта организация была по большей части антироссийской, то теперь явно эволюционировала и превратилась в антиисторическую. Античеловеческую», — сказал Косачев.