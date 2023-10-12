В МИД РФ прокомментировали удары Израиля по Сирии
Удары Израиля по территории Сирии в условиях обострения в зоне палестино-израильского конфликта чреваты крайне опасными последствиями. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона. Этого ни в коем случае нельзя допустить", - указали в министерстве, комментируя авиаудары ВВС Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо.
В ведомстве добавили, что удары представляют собой грубое нарушение суверенитета республики и норм международного права.