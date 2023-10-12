«Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят», — говорит ему в ответ Кадыров.



«Еще до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама. В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах», — подписал политик свое видео.