Кадыров выложил видео встречи с избитым его сыном Журавелем
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видеофрагмент встречи со сжегшим Коран Никитой Журавелем. Соответствующий ролик политик опубликовал в своем Telegram.
На кадрах Журавель рассуждает об изучении ислама и про его принятии.
«Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят», — говорит ему в ответ Кадыров.
«Еще до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама. В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах», — подписал политик свое видео.
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