Делегация во главе с Матвиенко прибыла в Нью-Дели

Российская делегация во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в столицу Индии город Нью-Дели для участия в девятом саммите председателей парламентов государств «Группы двадцати» (G20).

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В состав российской делегации вошли первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак, вице-спикер Совфеда Константин Косачев, заместитель председателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель и депутаты Госдумы. Саммит пройдет с 12 по 14 октября. Главная тема — «Одна Земля. Одна семья. Одно будущее».

На форуме запланировано четыре секции: «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: демонстрация достижений, ускорение прогресса», «Переход к устойчивой энергетике: ворота в «зеленое» будущее», «Достижение гендерного равенства: от расширения прав и возможностей женщин к развитию под руководством женщин», «Изменение жизни людей с помощью общественных цифровых платформ».