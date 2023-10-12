Известных релокантов проверят на дискредитацию армии и руководства РФ

В списке на проверку — артисты, бизнесмены, блогеры. По моему предложению — в него был включен и сын председателя правительства Самарской области Юрий Кудряшов, известный своими антироссийскими заявлениями (наряду с отцом-чиновником). Сам предправительства СО Кудряшов — накануне отказался комментировать заявления председателя Госдумы, — написал Хинштейн.