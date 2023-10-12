Путин и Алиев начали встречу в Бишкеке

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры. Оба они находятся с визитами в Бишкеке, встреча проходит в государственной резиденции "Ала-Арча".

В пятницу Путин и Алиев вместе с другими лидерами СНГ примут участие в заседании Совета глав государств Содружества.

Путин ранее отмечал, что намерен обсудить с Алиевым в числе прочих тем строительство международного транспортного коридора Север - Юг.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркивал, что на повестке дня будут, "конечно же, вопросы, связанные с ситуацией вокруг Карабаха", в частности, вопросы мирной интеграции карабахских армян в правовое поле Азербайджана и соблюдения их международно признанных прав и свобод. Ушаков обращал внимание, что этому готов содействовать российский миротворческий контингент. В том числе будут рассмотрены варианты продления использования российского миротворческого контингента после 2025 года.