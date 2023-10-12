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Стало известрно меню обеда Путина в Бишкеке

В Telegram-канале кремлевского пула появилось меню обеда президента России Владимира Путина в Бишкеке. Оно состоит из девяти блюд.

Стало известрно меню обеда Путина в Бишкеке
© kremlin.ru

На выбор Путина предлагались салат из помидоров и с тунцом и авокадо, говядина с капустой пак-чой и баклажаны. Среди основных блюд были представлены шурпа из баранины, мини-самса с мясом, сибас в сливочном соусе с овощами и горячее (мясное). На десерт предлагался мусс из фундука с халвой.

Обед проходил в резиденции президента Киргизии Садыра Жапарова.

Напомним, что 12 октября Путин направился с визитом в Бишкек. Это стало его первой зарубежной поездкой в 2023 году.

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