Стало известрно меню обеда Путина в Бишкеке

На выбор Путина предлагались салат из помидоров и с тунцом и авокадо, говядина с капустой пак-чой и баклажаны. Среди основных блюд были представлены шурпа из баранины, мини-самса с мясом, сибас в сливочном соусе с овощами и горячее (мясное). На десерт предлагался мусс из фундука с халвой.