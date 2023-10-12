В Совете Федерации заявили о смертельной угрозе для министра Израиля

Смертельная угроза для премьер-министра Израиля действительно есть, как в принципе и для всех, кто сейчас там находится. В стане кризисный период, очень серьезная ситуация. К тому же, еще не очень понятно, каковы реальные корни палестино-израильского конфликта, помимо общеизвестной истории. На самом деле этот конфликт продолжается не один десяток лет. Просто сейчас журналисты стали более проворными, интернет все транслирует, поэтому у людей создается впечатление, что происходит что-то невиданное, — рассказал Климов.