МИД РФ рассказал о работе над договоренностями с КНР в свете планируемого визита Путина

Москва работает над темой новых договоренностей с Пекином в свете планируемого визита президента России Владимира Путина в Китай . Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко .

"Мы работаем над такими договоренностями, если мы успеем все дело завершить в срок - мы об этом объявим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

20 сентября Путин во время встречи с членом Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И сообщил, что с удовольствием принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай в октябре на форум "Один пояс - один путь".