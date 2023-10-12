Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст «должный ответ», если Финляндия начнет изымать имущество россиян. Об этом сообщается на сайте МИД.

Захарова прокомментировала заявление финского министра юстиции Лины Мери о планах властей упростить конфискацию недвижимости у россиян. Она заявила, что граждане РФ «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами» - из-за проблем с проведением платежей они не уплачивают налоги и не оплачивают счета.

Квартиру могут продать в счет долга, если задолженность большая, также жилищные компании могут сдать жилье в аренду, в этом случае образуется доход для погашения долга. Однако в обоих случаях необходимо, чтобы владелец был в курсе дела.

Министр отмечала, что с россиянами часто не удается связаться, а официальные уведомления им можно вручать только лично или по почте. Мери призвала разрешить электронные уведомления.

Захарова заявила, что власти Финляндии в очередной раз планируют ущемить права россиян. Она напомнила, что сначала они ввели ограничения по визам для россиян, а затем запретили въезд автомобилей с российскими номерами и пообещали конфисковать уже находящиеся в стране авто из РФ.

«Сейчас дело ведется к полному абсурду. Финны изобретают все новые и новые санкции, а затем «удивляются», что россияне не могут перевести деньги в Финляндию или приехать в страну для обеспечения должного содержания своей недвижимости», - подчеркнула представитель МИД.

Она назвала планы Хельсинки по конфискации недвижимости «подтверждением русофобской сущности политики нынешних властей Финляндии».