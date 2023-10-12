Путин: российские военные работают героически и с полной отдачей

Российские военнослужащие, которые находятся на территории Киргизии, с честью несут службу и успешно выполняют все поставленные задачи, помогая местным силовым структурам. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал президент России Владимир Путин во время выступления на мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы Кант.

«Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью», — заявил президент.

Напомним, что в четверг, 12 октября, Путин приехал в Киргизию, где принял участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской авиабазы в киргизском городе Кант. Он отмечал, что база помогает обеспечивать безопасность Киргизии и играет роль авиаподдержки сил быстрого развертывания ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе.