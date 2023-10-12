Песков: наглая позиция украинцев все меньше нравится Западу

Достаточно наглая позиция украинцев все меньше нравится Западу и США, у налогоплательщиков этих стран возникают вопросы о расходовании выделяемых на Украину средств, и президенту страны Владимиру Зеленскому придется на них отвечать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его мнению, очевидна "определенная усталость и от господина Зеленского лично, и от украинской проблематики в странах Западной Европы, в Соединенных Штатах".
"Достаточно временами, можно сказать, наглая позиция украинцев все меньше нравится странам коллективного Запада, и это тоже очевидный факт. Кроме того, все больше вопросов возникает у налогоплательщиков этих стран: куда и каким образом расходуются те финансовые средства огромные, которые выделяются. Это все будет добавлять вопросов к Зеленскому лично, и ему придется на них отвечать", - заявил Песков журналистам.