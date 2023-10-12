Песков: наглая позиция украинцев все меньше нравится Западу

"Достаточно временами, можно сказать, наглая позиция украинцев все меньше нравится странам коллективного Запада, и это тоже очевидный факт. Кроме того, все больше вопросов возникает у налогоплательщиков этих стран: куда и каким образом расходуются те финансовые средства огромные, которые выделяются. Это все будет добавлять вопросов к Зеленскому лично, и ему придется на них отвечать", - заявил Песков журналистам.