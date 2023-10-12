Слова Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией следует трактовать как признание безысходности. Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский в интервью румынскому изданию Dig24 заявил о том, что Украина находится в «последней части» военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что у Киева «много опасений, средств, оружия», и страна - в «самой тяжелой» части конфликта.

По мнению Лаврова, такое заявление можно понимать как «признание безысходности».

«Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать», - отметил глава российского внешнеполитического ведомства на просьбу уточнить, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров.

Вооруженные силы Украины с 4 июня 2023 года безуспешно пытаются вести широко анонсированное контрнаступление. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц различного вооружения, в том числе и переданного Западом.