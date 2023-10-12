Лавров о словах Зеленского: «Признание безысходности»
Слова Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией следует трактовать как признание безысходности. Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский в интервью румынскому изданию Dig24 заявил о том, что Украина находится в «последней части» военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что у Киева «много опасений, средств, оружия», и страна - в «самой тяжелой» части конфликта.
По мнению Лаврова, такое заявление можно понимать как «признание безысходности».
«Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать», - отметил глава российского внешнеполитического ведомства на просьбу уточнить, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров.
Вооруженные силы Украины с 4 июня 2023 года безуспешно пытаются вести широко анонсированное контрнаступление. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц различного вооружения, в том числе и переданного Западом.
5 октября на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что общие потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек. Президент России отметил, что все поставленные Россией задачи в ходе СВО «будут реализованы».