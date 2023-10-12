Лавров прокомментировал слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ

Слова президента Украины Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией можно трактовать как признание безысходности. Так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Говоря о том, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров, глава МИД отметил, что не может запретить украинскому главе так говорить.

До этого министр заявлял, что Россия не может отказаться от поставленных целей спецоперации на Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

В начале октября Владимир Путин назвал целью специальной военной операции на Украине окончание начатой Киевом войны. Российский лидер обратил внимание, что не Россия устроила «кровавый и антиконституционный» государственный переворот в Киеве в 2014 году.