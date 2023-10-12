Орбан и Путин в одно время посетят Китай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 16-18 октября побывает в Пекине, где выступит на международном форуме "Один пояс - один путь" и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В то же время в пресс-службе венгерского лидера пока не смогли сказать, состоится ли там встреча Орбана с президентом России Владимиром Путиным, который также планирует принять участие в форуме в китайской столице.

"В следующую среду премьер-министр примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Пекине, где выступит с речью. До этого, в понедельник и вторник, у него запланированы двусторонние переговоры с китайскими лидерами - сначала с главой правительства, а затем с главой государства", - сообщил в ответ на запрос корреспондента ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши. Однако он не ответил на уточняющий вопрос, планируется ли там встреча Орбана с Путиным.

Ранее президент России подтвердил, что принял приглашение председателя КНР приехать в Пекин на форум "Один пояс - один путь". Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, даты визита президента в Китай определены, но пока не называются. На полях форума запланированы переговоры Путина с Си Цзиньпином.

Ожидается, что Орбан станет единственным западным лидером, который примет участие в международном форуме в Пекине. В последние годы Венгрия активно выступает за развитие экономического сотрудничества Евросоюза с Китаем и позиционирует себя едва ли не в качестве моста между Востоком и Западом. Глава МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия гордится тем, что первой из стран ЕС присоединилась в 2015 году к программе "Один пояс - один путь".