Путин призвал укреплять связи с Белоруссией

В нынешних условиях беспрецедентного внешнего давления важно укреплять связи России с Белоруссией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на международном форуме «История для будущего. Россия и Беларусь», передает РИА Новости.

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Российский лидер отметил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления крайне важно укреплять Союзное государство. Также он призвал сохранить правду о Великой Отечественной войне и бороться с попытками фальсификации.

«Мы всегда будем гордиться славными, героическими страницами общей истории, помнить о подвиге советских воинов, сокрушивших нацизм, подаривших человечеству радость мирной жизни», — сказал Путин.