Захарова объяснила пользу от партнерства СМИ России и Турции
Взаимодействие между СМИ России и Турции поможет защитить двусторонние отношения от западной медиасистемы пропаганды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе «Россия — Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества». По ее словам, которые провидит ТАСС, чем больше его будет, тем менее две страны будут уязвимы в информационном поле.
Только очень тесное прямое взаимодействие в информационной сфере может стать залогом того, что мы и наши двусторонние отношения не станут заложниками страшной медиасистемы по пропаганде, выстроенной на Западе, — сказала Захарова.
Ранее Захарова высмеяла попытку Швейцарии подать встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым как свежую. Швейцарская сторона сообщила, что якобы они прошли в сентябре в Нью-Йорке. Дипломат пояснила, что контакты министров не осуществлялись с прошлого года.
До этого, официальный представитель МИД России заявила, что признание Киева об атаках на Запорожскую атомную электростанцию должно стать для ООН холодным душем. По ее словам, Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Все, это будет и дальше находить прямое подтверждение, уверила Захарова.