Захарова объяснила пользу от партнерства СМИ России и Турции

Взаимодействие между СМИ России и Турции поможет защитить двусторонние отношения от западной медиасистемы пропаганды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе «Россия — Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества». По ее словам, которые провидит ТАСС, чем больше его будет, тем менее две страны будут уязвимы в информационном поле.

Только очень тесное прямое взаимодействие в информационной сфере может стать залогом того, что мы и наши двусторонние отношения не станут заложниками страшной медиасистемы по пропаганде, выстроенной на Западе, — сказала Захарова.

Ранее Захарова высмеяла попытку Швейцарии подать встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым как свежую. Швейцарская сторона сообщила, что якобы они прошли в сентябре в Нью-Йорке. Дипломат пояснила, что контакты министров не осуществлялись с прошлого года.