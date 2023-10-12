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Посла России вызвали в МИД Чехии

Посол России в Праге Александр Змеевский вызвал в МИД Чехии, пишет 12 октября агентство ЧТК со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики.

Посла России вызвали в МИД Чехии
© РИА Новости

Отмечается, что причиной приглашения якобы является удар Вооруженных сил РФ по украинскому населенному пункту Гроза.

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«Глава МИД Ян Липавский принял решение посредством (своего) заместителя о вызове посла РФ», — говорится в сообщении.

Как писала «Парламентская газета», ранее посла Молдавии в России Лилиана Дария вызывали в Министерство иностранных дел РФ. В заявлении внешнеполитического ведомства указывается на «продолжающееся политически мотивированное преследование русскоязычных СМИ в Молдавии».