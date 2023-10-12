Посла России вызвали в МИД Чехии
Посол России в Праге Александр Змеевский вызвал в МИД Чехии, пишет 12 октября агентство ЧТК со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики.
Отмечается, что причиной приглашения якобы является удар Вооруженных сил РФ по украинскому населенному пункту Гроза.
«Глава МИД Ян Липавский принял решение посредством (своего) заместителя о вызове посла РФ», — говорится в сообщении.
Как писала «Парламентская газета», ранее посла Молдавии в России Лилиана Дария вызывали в Министерство иностранных дел РФ. В заявлении внешнеполитического ведомства указывается на «продолжающееся политически мотивированное преследование русскоязычных СМИ в Молдавии».