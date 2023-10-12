Посол Израиля в России назвал условие для ударов по Ирану

«На данный момент это политическое и экономическое сотрудничество [ХАМАС и Ирана]. У нас есть другие методы борьбы с этим, не военные, а дипломатическое. Но если кто-то приблизится к нашей границе, ответ [на действия Тегерана] будет однозначно», — рассказал посол.