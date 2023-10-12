Лавров поддержал приоритеты председательства Бразилии в G20
Россия удовлетворена уровнем сотрудничества с Бразилией в G20 и поддерживает приоритеты ее председательства в группе в 2024 году. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова к 195-летию установления дипломатических отношений с Бразилией, опубликованной в журнале "Международная жизнь".
"Удовлетворены сложившимся уровнем сотрудничества на площадке Группы двадцати. Поддерживаем приоритеты предстоящего в 2024 году бразильского председательства в "двадцатке" - такие как борьба с бедностью, голодом и неравенством, содействие устойчивому развитию, реформирование международных институтов. Желаем бразильским партнерам успехов в рамках их первой председательской "вахты" у руля данного многостороннего механизма", - отметил глава МИД РФ.
Председательство в Группе двадцати перейдет в 2024 году к Бразилии от Индии.