Лавров поддержал приоритеты председательства Бразилии в G20

Россия удовлетворена уровнем сотрудничества с Бразилией в G20 и поддерживает приоритеты ее председательства в группе в 2024 году. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова к 195-летию установления дипломатических отношений с Бразилией, опубликованной в журнале "Международная жизнь".