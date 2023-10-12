Путин возложил венок к мемориалу в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин возложил венок к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года в национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит" в Бишкеке.

В церемонии также принял участие президент Киргизии Садыр Жапаров. Лидеры вместе в одной машине приехали к мемориалу.