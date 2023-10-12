Путин возложил венок к мемориалу в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин возложил венок к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года в национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит" в Бишкеке.
В церемонии также принял участие президент Киргизии Садыр Жапаров. Лидеры вместе в одной машине приехали к мемориалу.
Отметим, что Владимир Путин находится с двухдневным официальным визитом в Киргизии, где у него запланированы переговоры с Жапаровым. А уже завтра, 13 октября, глава российского государства примет участие в саммите СНГ.